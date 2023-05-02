Кризис в Latvijas valsts meži: временный совет уволил членов правления

Временный совет Latvijas valsts meži выразил недоверие членам правления, уволил их и выбрал временных членов правления, сообщает LETA.

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На заседании временного совета было решено, что члены правления Янис Лапньш, Томс Рейзиньш и Янис Станкевичс потеряли доверие советы, не способны демонстрировать сплоченное сотрудничество и создают риск для хорошего управления, безопасности и развития компании.

Работу в правлении продолжит Петерс Путниньш, а временными членами правления выбраны Валдис Калнс, Марис Кузминс, Дайнис Рекелис и Иева Рове. Одновременно начат процесс номинации новых постоянных членов.

Кризис в государственном предприятии продолжается уже некоторое время. В течение двух недель ко 2 марта подал в отставку весь состав совета Latvijas valsts meži. Заявление об уходе написали все члены совета, в том числе его председатель Эдмунд Бельский.

До этого премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству земледелия оценить отчет аудиторской компании KPMG Baltics о соответствии процесса отбора членов совета и правления VAS Latvijas valsts meži принципам надлежащего корпоративного управления, и принять решение о соответствующих действиях.

В аудиторском заключении говорится, что в процессе отбора членов правления и совета Latvijas valsts meži происходили отклонения от принципов, разработанных Межведомственным координационным центром — и были произведены действия, которые повлияли на результаты конкурсов.

В то же время председатель правления Latvijas valsts meži Бельскис в разговоре с агентством LETA заявил, что процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным и соответствовал нормативным требованиям.

Говоря о принципах Межведомственного координационного центра, которые носят рекомендательный характер, совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание, чтобы при каждом процессе отбора — как в LVM, так и в других компаниях — эти руководящие принципы применялись аналогичным образом, без возможности различной интерпретации.

Единственный владелец LVM — государство, акционер — Министерство земледелия. В 2021 году оборот компании составил 405,291 миллионов евро, прибыль достигла 111,53 миллионов евро.