Кроме 100 фоторадаров, в 2023 году на дорогах появятся 16 устройств, измеряющих среднюю скорость движения

В течение 2023 года Latvijas Valsts ceļi (LVC) установит 16 систем измерения средней скорости движения транспортных средств, а также настроит четыре метеостанции для регистрации нарушений, допущенных в дорожном движении, сообщили порталу Delfi в МВД.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник, 11 октября, Кабинет министров принял поправки к распоряжению, уточняющие размер поступлений в основной госбюджет от штрафов, налагаемых Государственной полицией за нарушения правил дорожного движения, которые фиксируются и будут фиксироваться техническими средствами, в том числе фоторадарами. Одновременно было предоставлено финансирование для покрытия расходов, связанных с обеспечением работы технических средств обеспечения безопасности дорожного движения в будущем.

Указанное распоряжение позволяет МВД брать на себя долгосрочные обязательства по обеспечению работы технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как и прежде, Дирекция безопасности дорожного движения обеспечит работу 100 установленных на дорогах стационарных фоторадаров, фиксирующих нарушения ПДД — превышение разрешенной скорости движения.

Сейчас дополнительно к 100 стационарным фоторадарам на дорогах Латвии Государственная полиция также использует 12 мобильных камер контроля скорости и одну систему регистрации нарушений дорожного движения, которая также предназначена для считывания государственных регистрационных номеров транспортных средств, для улучшения дорожного движения.

Планируется, что поэтапно в течение 2023 года LVC установит 16 систем измерения средней скорости движения транспортных средств, а также настроит четыре метеостанции для регистрации нарушений, допущенных в дорожном движении.

В МВД признали, что с увеличением количества технических средств на дорогах значительно возрастет нагрузка на Госполицию. В настоящее время сотрудники структурных подразделений Государственной полиции, на которые возложена ответственность за ведение производства по делам об административных правонарушениях по фактам нарушений, зафиксированных техническими средствами, перегружены работой. Поэтому в связи с увеличением объема работы с 1 января 2023 года в Государственной полиции будет создано 15 должностей для обеспечения административного процесса.

Предусматривается, что в 2022 году в госбюджет в виде штрафов за зафиксированные нарушения поступит 9 681 598 евро, в 2023 году — 8 407 888 евро, в 2024 году — 7 793 732 евро, в 2025 году — 6 973 319 евро, в 2026 году — 6 973 319 евро, а в дальнейшем — по 2 175 472 евро.