Круминя: не все медики получают выплаты, которые им полагаются
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Механизм выплат финансовых надбавок сотрудникам здравоохранения и правоохранительных органов во время пандемии COVID-19 содержит изъяны и требует совершенствования. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала покинувшая пост госконтролера Элита Круминя.

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По ее словам, выплаты зачастую распределяются неравномерно и не все сотрудники получают положенную им законом надбавку.

"Мы начали рассматривать многие направления, например, закупку масок, надбавки, которые выплачивались медицинским работникам, работникам внутренних сил. Если мы говорим о тех надбавках, которые получали работники здравоохранения и внутренних сил, главное, что мы увидели — там не было хорошего подхода. Например, иногда случалось так, что во внутренних силах было не равномерного распределения средств. С сотрудников здравоохранения тоже было много моментов, которые должны усовершенствоваться, чтобы это было справедливо и работники получали то, что они должны", — сказала Круминя.

Она добавила, что органы госконтроля не могут полноценно провести проверку государственных закупок, так как договоренности с предпринимателями зачастую заключались устно и без документации.

"Руководители институций могли принимать решения, которые не контролировались. Было очень трудно расследовать аудиторскими методами то, как вышло это решение именно этого предпринимателя, который поставлял. Потому что это все не было документировано, решения принимались лично. Поэтому и была подключена полиция и прокуратура, которые оперативными методами рассматривали этот вопрос", — рассказала она.

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