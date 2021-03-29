Крупнейшие торговые центры Латвии потребовали встречи с Кариньшем

Ряд крупнейших торговых центров Латвии, включая Domina Shopping, Origo, Galleria Riga, Sāga, Ozols, Dauga, Sky&More, Via Jurmala Outlet Village и Valleta, а также Торгово-промышленная палата, Конфедерация работодателей и Альянс девелоперов недвижимости направили совместное пиьсмо с требованием встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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Авторы указывают, что в 2020 году торговые центры недополучили в виде арендной платы как минимум 42 млн евро. При этом принятое на прошлой неделе правительством решение об открытии небольших магазинов является дискриминирующим по отношению к торговым центрам. По мнению представителей данной отрасли, это лишь усугубит нынешний кризис.

Ранее целый ряд торговых центров, включая Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Sāga, Galerija Centrs и Galleria Riga, вывесил белые флаги, пытаясь привлечь внимание общественности к тому факту, что правительство до сих пор не оказало им должной поддержки в условиях пандемии. "Мы подошли к черте, за которой торговые центры не смогут продолжать работу", — говорилось в подготовленном при содействии Альянса девелоперов недвижимости (NĪAA) совместном заявлении.

Идя навстречу торговцам в сложных условиях пандемии, центры уже с весны прошлого года предоставляют своим арендаторам скидки — зачастую даже в 100%-м объеме. "Но следует понимать, что торговым центрам необходимо выполнять обязательства перед банками и платить налог на недвижимость. Несмотря на введенные в стране ограничения, целенаправленной поддержки для оплаты аренды до сих пор не введено. Мы на грани того, что не сможем продолжать работу", — пояснили в полученном Delfi письме представители отрасли.

Белые флаги торговые центры вывесили, чтобы "привлечь внимание к медленному темпу принятия решений правительством", а также указать на необходимость срочного введения мер поддержки по покрытию арендной платы.