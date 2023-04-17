ZiedoÅ¡s rapÅ¡u lauks.
Foto: LETA

После зимы наибольший ущерб посевам озимых наблюдался в Видземе и Латгале, где вегетация возобновилась лишь недавно, сообщил руководитель отдела растениеводства Латвийского центра консультаций и образования на селе Оскар Балодис.

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Он отметил, что озимые, как обычно, хуже всего перезимовали в восточной части Латвии. В Земгале с зерновыми в основном все в порядке, но на некоторых низко расположенных участках, возможно, пострадал озимый рапс, который является чувствительной культурой.

Между тем в Латгале и Видземе ущерб нанесен длительным наличием снежного покрова и влажностью. В обоих регионах пострадали как зерновые, так и озимый рапс.

По словам Балодиса, зимой на многих полях скапливалась влажность. Часть посевов в Видземе и Латгале придется пересеивать, но, по словам Балодиса, это обычное явление для 10% площадей.

Ситуация прошлой весной была аналогичной, добавил он.

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