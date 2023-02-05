Крупные больницы Латвии предупреждают о приближающейся опасной ситуации

Ассоциация крупнейших больниц Латвии ("Latvijas Lielo slimnīcu asociācija", LLSA), представляющая три клинических университетские больницы, отправила письмо министру здравоохранения Лиге Менгельсоне и министру финансов Арвилу Ашараденсу, сообщает пресс-служба Рижской университетской больницы им. П.Страдиня.

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Крупнейшие больницы Латвии хотят привлечь внимание к проблемам финансирования и оплаты услуг медицинского обследования, что играет весомую финансовую роль для того, чтобы в 2023 году больницы могли бы оказывать жителям Латвии доступную медицинскую помощь.

В предложении Национальной службы здравоохранения на 2023 год указаны как количество пациентов, так и снижение финансирования по сравнению с 2022 годом, а также неизменная фактическая цена на лечение одного пациента. И это несмотря на то, что подорожание составляет более 20%. Уже сейчас больницы ограничены в своих возможностях, проводя различные меры экономии и эффективности. Но достигнутая экономия не соразмерна отсутствующему дефициту финансирования, отмечают медучреждения.

В качестве возможных негативных сценариев будущего, если не будет найдено верное решение, в больницах упоминают значительное увеличение размера сооплаты пациента и исключение некоторых услуг из списка тех, которые оплачивает государство.

Существующая модель финансирования больниц — расчет тарифов — уже давно не соответствует реальным затратам. А с учетом роста инфляции этот вопрос стал критическим, подчеркивают в "Latvijas Lielo slimnīcu asociācija".

Реальная стоимость питания больных, услуги, входящие в стоимость койко-дня, цены на лекарства многократно отличаются от тарифа, рассчитанного Национальной службой здравоохранения.

LLSA отмечаeт: нет четкого плана реализации пересмотренных тарифов, что является обязательным условием для стабильной работы медицинских учреждений.

Финансирование медицинских услуг, оплачиваемых государством, определяется ежегодно и стандартизировано соответственно договору на начало предыдущего года, без оценки фактического спроса пациентов, увеличения затрат и соответствия тарифов реальным затратам (например, расходы на питание пациентов, лечение в реанимации, безвозмездная покупка компонентов крови и др.). Это затрудняет планирование предоставления услуг и оптимизацию национальных ресурсов.

Следовательно, нельзя эффективно повысить доступность услуг и сократить очереди на услуги, так как существующая модель финансирования уже неадекватна фактическому объему услуг, оказанных годом ранее, отмечает ассоциация.

Больницы долгое время накапливали дефицит финансирования, но теперь обеспечивать работу больниц уже невозможно без сокращения корзины планируемых услуг или изменения предложений в альтернативной модели платных услуг. Если останется недостаточное финансирование, больницы будут вынуждены ограничить запланированное предоставление услуг, что, в свою очередь, увеличит количество пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, предупреждает ассоциация

Крупнейшие больницы Латвии полагают, что из-за сокращения доступности плановых услуг, состояние здоровья жителей страны будет ухудшаться, и для каждого пациента, который срочно попадет в больницу, система здравоохранения будет обоходиться все дороже и еще больше увеличит недоступность запланированных услуг.

В официальном письме клинические университетские больницы подтверждают свою готовность проконсультировать и делегировать своих представителей для подготовки дополнительной информации и для участия в рабочих группах в поисках изменений в порядке финансирования медицинских услуг.