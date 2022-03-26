Кружки, секции и развлечения. Какие возможности есть для детей беженцев?

Смоделировать самолетик, познать азы электроники, кройки и шитья, научиться танцевать, петь, учить иностранные языки, учиться игре в теннис, плавать, заниматься футболом или хоккеем. Многие из этих и других видов образования по интересам в Риге и регионах Латвии доступны бесплатно.

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В детско-юношеских центрах, спортивных школах, при обычных школах и детских садах. Есть и частные кружки и секции, которые в данный момент предлагают детям из Украины бесплатные занятия. В этом материале мы также расскажет, где есть бесплатные возможность досуга для взрослых.

Где искать информацию?

Если вы оформляете документы в Рижском центре беженцев на ул. Калькю,1 — узнать о кружках и секциях для детей можно в тот же момент, когда вы оформляете документы для школы или детского сада. Обратите внимание на брошюры в коридорах центра — многие учреждения образования по интересам оставляют свою рекламу в том числе на украинском языке.

В Риге развита сеть детско-юношеских центров в разных районах. Всего их 10. Они предлагают широкий спектр кружков и секций, начиная от музыки, танцев, театрального искусства, художественной гимнастики, фольклорного творчества, вокального искусства, рукоделия, и заканчивая робототехникой, моделированием, лего-дизайном, программированием, фехтованием и другими видами спорта.

Информацию о возможностях досуга в этих десяти центрах можно также найти непосредственно в центрах, адреса и телефоны учреждений опубликованы на сайте Департамента образования, культуры и спорта в разделе Iestāžu katalogs ("Каталог учреждений") - INTEREŠU IZGLĪTĪBA ("Образование по интересам")

Есть еще региональные спортивные базы, предлагающие разные возможности.

Полный каталог всех предложений — всего до 500 возможностей, как развивать свои таланты.

Когда можно прийти?

В любое время. Не важно, хочет ли начать занятия ребенок только в сентябре или прямо сейчас. Можно посетить всего несколько занятий. Обычно в кружках и секциях есть свободные места. Если нет в одной группе — могут найтись в другой. Но нужно учесть: свободных мест не будет в таких кружках, где их количество определяет число рабочих мест. Например, если в компьютерном классе только семь столов, то в нем никак не могут обучаться семь человек. То же со швейными машинками или барабанами.

Сколько кружков можно посещать?

Неограниченное количество. Есть рекордсмены – успевают посетить по пять кружков. Дети посещают детско-юношеские центры ежедневно после школы и проводят там все свободное время, начиная с урока ритмики и заканчивая английским языком. Обычно же это 1-3 кружка по интересам. Допустим, если ребенок ходит на моделирование одежды, он берет дополнительно рисование и еще что-то из спорта.

Сколько стоит?

Для украинских детей — бесплатно.

Когда работают?

Обычно учебный год совпадает со школьным учебным годом. Все Рижские Детско-юношеские центры продолжают работу и летом, предлагая детям летние лагеря. Цены также демократические. Обычно это плата за питание.

Кто может посещать?

Кружки предусмотрены для детей и молодежи, начиная с 2-3 летнего возраста и до 25 лет. Обычно школьники ищут центры, которые находятся рядом с местом жительства или общеобразовательной школой. Часто в одном кружке занимаются дети, как латышским, так и с русским родным языком. Задача педагога, вне зависимости от языка общения, вовлечь детей в обучающий и творческий процесс. Есть градация по возрасту и по умениям. Допустим, большая часть кружков технической направленности ориентирована на детей от 10 лет, в то время как в ЛЕГО играют младшеклассники. Группы делятся и по уровню сложности. Есть разница, ходит ребенок первый год или третий.

Где и чем можно заниматься еще?

Занятия в кружках и коллективах предлагают не только 10 муниципальных Детско-юношеских центров, но общеобразовательные, музыкальные и художественные школы, а также центры культуры. 11 Рижских спортивных школ предлагают тренироваться в различных секциях. Можно найти себе применение в танцевальных, музыкальных или фольклорных коллективах, в кружках изобразительного и прикладного искусства, анимации, видео и фотографии, а также кружках технического творчества. Кроме того, дети и молодые люди могут заниматься спортом, участвовать в программах, связанных с окружающей средой, а также осваивать иностранные языки.

Свободное время можно проводить и в школах, в которых работают центры/комнаты свободного времени, — в них дети и молодежь могут самостоятельно организовывать различные мероприятия, играть в новус, бильярд, петь караоке, читать книги, смотреть телепередачи и увлекательные видеофильмы или просто встречаться с ровесниками и проводить время в приятной компании. Дети, посещающие такие центры, не обязаны учиться в данных учебных заведениях. В центрах/комнатах свободного времени работают педагоги, которые помогают детям, но в то же время не мешают им самостоятельно заниматься творческой деятельностью, выполняя только функцию присмотра. Посещение данных комнат/центров является бесплатным.

Узнайте в своей школе или детском саду, какие секции предлагают они. Сейчас большинство из них бесплатны для детей из Украины.

Подобные возможности есть и в регионах — при школах, в региональных детско-юношеских центрах.

На сайте www.propozycii.lv также можно найти инфопмацию о бесплатных кружках и секциях для детей и взрослых. Бесплатных либо со скидкой. Сейчас среди предложения есть бесплатные занятия танцами, йогой, нордической ходьбой. Информация доступна на украинском, русском и латышском языках. Списко предложений пополняется постоянно.

Например, Veizāna deju skola предлагает занятия танцами для украинских детей современными танцами и хип-хопом. В свою очередь Latvijas Sinhronās slidošanas attīstībai организует занятия по синхронному катанию. Занятия проходят каждый вторник и четверг на катке торгового центра Akropole. Коньки бесплатно даются в аренду. Перед занятиями просят связаться с организаторами по телефону 26400630. Или вот еще одно предложение: Colour Point предлагает бесплатные занятия танцами не только для детей, но и для их мам. В предложении балет для детей и Jazz dance для подростков.

Занятия проходят в трех группах – с 4 до 6 лет, с 7 до 9 лет, с 9 до 13 лет. Латвийский Национальный симфонический оркестр приглашает родителей с детьми на концерт LeNeSOns un ugunsputns, который пройдет в Большой гильдии 2 апреля в 11.00 часов на русском языке и в 14 часов на латышском языке с переводом на украинский язык. На концерте прозвучит музыка Стравинского и других композиторов. Заявки на билеты можно посылать на lnso@lnso.lv или заявить об участии по телефону +371 67224850. Особенно музыканту ждут маленьких детей — с 5 до 10 лет, потому что в антрактах их ждут интересные мероприятия.

Дневной центр для детей и семей Torņakalns приглашает активно провести свободное время детей от семи до 18 лет вместе с родителями. Здесь также доступны консультации педагогов и психологов, социальная поддержка и бесплатные обед и полдник. Узнать подробнее о предложении можно по телефону +371 27788146б +371 27788150 и на сайте dzivesoaze.lv

Обратите внимание на еще один ресурс Veselīgs rīdzinieks. Здесь собраны бесплатные возможности для взрослых — занятия спортом на открытом воздухе, нордической ходьбой, йогой, цигуном, плаванием для тех, кто старше 55 лет, спортивные занятия для беременных, а также для детей с проблемами осанки. Есть и психологические лекции, но они проводятся на латышском языке.

Подобные инициативы, финансируемые Евросоюзом, доступны и в других самоуправлениях. Узнавайте о возможностях посещения разных групп образования по интересам в учебном заведении, где учится ребенок, а также в самоуправлении, где вы проживаете.

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