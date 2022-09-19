КС вернется к вопросу о программах высшего образования только на латышском языке

Конституционный суд (КС) возобновил производство по делу о нормах, определяющих реализацию образовательных программ вузов и колледжей на государственном языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судебное разбирательство было возобновлено после того, как Суд ЕС вынес решение по запросу КС, уточняя, совместима ли обязанность университетов осуществлять учебные программы исключительно на латышском языке с законодательством ЕС, в частности со свободой ведения бизнеса.

Суд ЕС признал, что национальное регулирование, которое обязывает вузы реализовывать учебные программы исключительно на официальном языке государства, совместимо с законодательством ЕС, если это оправдано соображениями, связанными с защитой национальной идентичности, т. е. необходимо для защиты законной цели и соразмерно ей.

Дело о нормах, определяющих реализацию учебных программ университетов и колледжей на государственном языке, было возбуждено по заявлению нескольких депутатов Сейма. Иск подали политики "Согласия" Валерий Агешин, Эдгар Куцинс, Борис Цилевич, Иван Клементьев, Артур Рубикс, Янис Тутин, Владимир Никонов, Игорь Пименов, Ивар Зариньш, Регина Лочмеле, Инга Голдберга, Иван Рыбаков, Виталий Орлов, Янис Кришанс, Андрей Клементьев, Янис Урбанович, Сергей Долгополов и Николай Кабанов, представитель партии "Суверенная власть" Любовь Швецова и представитель партии "Каждому и каждой" Карина Спруде.

КС рассмотрит дело заново в полном составе суда в письменном процессе 11 октября в 10:00.

Уже сообщалось, что заявители просят КС признать части третью, четвертую и пятую статьи 56 Закона о высшем образовании не соответствующими статьям 105, 112 и 113 Конституции.

Оспариваемые нормы устанавливают общий запрет на оказание услуг высшего образования на иностранном языке, за некоторыми исключениями.