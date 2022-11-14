КС возбудил дело об обязанности демонтировать в Даугавпилсе советские памятники

Конституционный суд (КС) возбудил дело по иску Даугавпилсской думы о нормах, обязывающих демонтировать советские памятники в Даугавпилсе, сообщили агентству LЕТА в суде.

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Дума считает, что Даугавпилсское самоуправление уже в 1992 году демонтировало воздвигнутые в советское время памятники, которые не имеют художественной ценности и отражают идеологию советского времени. Другие объекты в хорошем техническом состоянии, с момента восстановления независимости их обслуживают и один даже отреставрировали, и они не прославляют советскую власть, а посвящены памяти погибших на войне.

Самоуправление Даугавпилса повторно обратилось в КС, так как считает, что вторая часть статьи 4, вторая и пятая части статьи 5, а также первая часть статьи 8 закона о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвии не соответствует статьям 1 и 101 Конституции.

Из этих статей Конституции вытекает право самоуправления на управление собственной территорией в интересах ее жителей. По мнению Даугавпилсской городской думы, поручая самоуправлению демонтировать объекты, специально определенные Кабинетом министров, государство вмешивается в самостоятельную функцию самоуправления по заботе об благоустройстве своей административной территории.

Также в самоуправлении заявили, что при принятии закона ему не было предоставлено право участвовать в принятии решения, а также не обеспечено право быть выслушанным.

Даугавпилсская городская дума указывает, что ни часть вторая статьи 4 закона о демонтаже памятников, ни какие-либо другие нормы не предполагают, что при определении подлежащих демонтажу объектов Кабинет министров должен учитывать местные условия в каждом самоуправлении. Первая часть статьи 8 этого закона находится в прямом и явном противоречии как с принципом местного самоуправления, который включает в себя финансовую автономию местного самоуправления, так и с первой и второй частью статьи 9 Европейской хартии о местных самоуправлениях.

КС просит Сейм до 14 января 2023 года представить суду ответ с изложением фактических обстоятельств дела и правового обоснования.

Срок подготовки дела — 14 апреля 2023 года.

Как уже писалось, 14 сентября КС решил отказать в возбуждении дела после первого иска Даугавпилсской городской думы, в котором оспаривалась обязанность демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режимы. Дума решила подать иск повторно.

В конце октября в Даугавпилсе снесли два памятника советским воинам. Мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш долгое время пытался избежать сноса памятников.