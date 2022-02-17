Кто финансируют депозитную систему и подорожали ли из-за нее продукты?

В феврале в Латвии начала работу система депозита упаковок напитков. Теперь, покупая напитки с латвийским депозитным знаком, жители должны вносить депозитную плату в размере 0,10 евро, которую можно будет получить обратно после сдачи упаковки. Оператор системы рассказывает о роли депозитной платы и о том, как работает финансирование системы.

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10 центов как дополнительная мотивация для сдачи упаковки

За каждую депозитную упаковку, маркированную латвийским знаком депозита, покупатель вносит депозитную плату в размере 0,10 евро. Это не удорожание продукта — а залог, который дает покупателям дополнительную мотивацию не выбрасывать использованную упаковку в бытовые отходы или в окружающую среду. На данный момент большая часть населения не сортирует мусор — из всех выпущенных пластмассовых упаковок собираются и перерабатываются лишь 35 %.

"Депозитная плата похожа на принцип работы тележек для покупок — чтобы воспользоваться тележкой, нам нужно вложить в нее монету, а для того, чтобы получить деньги обратно, тележку нужно вернуть на место. Если какой-то несознательный покупатель тележку не возвращает, он теряет заплаченные деньги. В свою очередь, если не возвращается депозитная упаковка, внесенная депозитная плата остается в системе и вновь вкладывается в ее работу", — рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Оборот депозитной платы в системе депозита

Депозитная плата должна проделать долгий путь через всех участников оборота напитков, чтобы в конце цикла снова оказаться в кошельке потребителя.

Сначала производители платят депозитную плату оператору системы за каждую выпущенную на рынок упаковку напитков. Затем продавец платит депозитную плату производителю за каждую приобретенную единицу депозитной упаковки. Затем продавец получает выплаченную производителю депозитную плату обратно, продавая напиток покупателю, а конечный пользователь получает обратно внесенную депозитную плату, когда сдает депозитную упаковку в систему депозита.

Когда продавец сдает принятую упаковку оператору, тот возвращает продавцу депозитную плату — в этот момент цикл оборота депозитной платы завершен.

Как финансируется система депозита

Система депозита является системой расширенной ответственности производителей — те, кто производит напитки в депозитной упаковке, должны обеспечить сбор и переработку этой упаковки в определенном объеме.

Создание латвийский системы депозита финансировали производители и импортеры напитков. Расходы на работу системы депозита покрывает плата за участие производителей и импортеров напитков, доходы от собранного и сданного на переработку материала, а также депозитная плата за ту упаковку, которую потребители не вернули обратно в систему,

Бюджет системы депозита планируется по принципу бесприбыльности, это контролирует Регулятор Общественных Услуг. Если оператор получает прибыль за какой-то период, эти средства используются для финансирования работы системы в следующие периоды.