Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; reitingi
Foto: LETA

Рижская избирательная комиссия заканчивает подсчет голосов, отданных избирателей на выборах в Рижскую думу. К 08.00 были обработаны результаты со 148 из 156 избирательных участков. Итоговые данные могут еще измениться, однако предварительный сосав РД следующего созыва может выглядеть следующим образом.

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Объединение "Развитию/За!"/"Прогрессивные" могут быть представлены в думе 18 депутатами. Это: Мартиньш Стакис, Анете Екабсоне-Жогота, Мартиньш Коссович, Эдмундс Цепуритис, Антонина Ненашева, Марис Мичиревскис, Агнесе Логина, Ивета Ратиника, Виестурс Зепс, Айя Турлая, Селина Ванцане, Виестурс Клейнбергс, Мирослав Кодис, Юстине Пантелеева, Лайма Гейкина, Майрита Лусе, Рута Межавилка, Иварс Друлле.

Политическое объединение "Согласие" может получить 12 мест. Депутатские мандаты могут получить: Константин Чекушин, Анна Владова, Андрис Морозовс, Эйжения Алдермане, Роман Межецкис, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Сандрис Бергманис, Раймондс Рубикс, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий и Гунтрас Йиргенсонс.

"Новое Единство" может рассчитывать на 10 депутатских мандатов в РД. В предварительном списке значатся: Вилнис Кирсис, Интс Кюзис, Инесе Андерсоне, Олафс Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейс, Угис Ротбергс, Карлис Шадурскис, Рита Нашениеце и Хосам Абу Мери.

Национальное объединениеЛатвийское объединение регионов может получить семь мандатов, которые, по прогнозам, достанутся Эйнару Цилинскису, Эдварду Смилтенсу, Иеве Бранте, Иеве Силине, Дайнису Лоцсу, Юргису Клотиньшу и Валдису Гаварсу.

У Новой Консервативной партии — четыре мандата, которые получат: Линда Озола, Янис Озолс, Давис Сталтс и Валтерс Бергс.

У партии "Честь служить Риге" есть шанс получить пять мандатов, которые достанутся Олегу Бурову, Юрису Радзевичу, Дайнису Турлайсу, Айнару Баштиксу и Якову Рафальсону.

Также четыре мандата может получить Русский союз Латвии, а депутатами РД могут стать: Мирослав Митрофанов, Яков Плинер, Владимир Бузаев и Александр Кузмин.


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