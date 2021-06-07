Кто, с кем и как. Победители выборов в крупных городах начинают делить власть

Правила игры после выборов в местные самоуправления будут диктовать победители. Эйфория прошла, и новая неделя начинается с переговоров по поводу того, кто и как будет править в городских и краевых думах. В воскресенье в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" лидеры партий, набравших больше всего голосов в крупных городах, начали рассказывать о своих планах.

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Даугавпилс: "Согласие" будет выбирать партнеров



Представитель партии "Согласие" (42% голосов, семь мандатов из 15), бывший мэр Даугавпилса Андрей Элксиньш заявил, что победу партии принесла профессиональная работа команды, в которой были представлены микрорайоны города. "Встречались с людьми во время кампании, все четыре года поддерживали диалог. Люди это оценили, и наши избиратели на выборы пришли", — отметил он.

Комментируя возможность сотрудничества с Русским союзом Латвии (один мандат), политик заявил, что "Согласие" не рисует красные линии. "Преимущество будет у тех, кто хочет работать и прекратить свару в самоуправлении. Создадим стабильную команду вместе с теми, кто поддержит наши приоритеты", — заявил Элксниньш, однако говорить о том, кто конкретно станет партнером "Согласия" в коалиции, не стал.

Янис Лачплесис (Латгальская партия), между тем, предположил, что "Согласие" создаст коалицию с РСЛ, поскольку это происходило уже во время предвыборной кампании. ""Согласие", поднимая национальный вопрос, сумело обеспечить себе поддержку избирателей", — отметил он. Латгальская партия будет принимать решение о дальнейших действиях вместе с партнерами по списку, "Для развития Латвии".

Лиепая: Сескс думает о Сейме



Экс-мэр Лиепаи Улдис Сескс и его Лиепайская партия на этих выборах снова получила шесть мандатов в думу. "Избиратели дали мандат продолжать начатые дела", — заявил он, добавив, что приоритетом для партии является сотрудничество с Латвийским объединением регионов (которое представляет нынешний мэр города Янис Вилнитис). Однако не исключено и сотрудничество с другими партиями в думе.

Сам Сескс на пост мэра не претендует: партия выдвинула на эту позицию Гунара Ансиньша. Лидер Лиепайской партии не исключает, что может стать кандидатом на выборах в Сейм.

Вилнитис (его ЛОР получил пять мандатов) признал, что ситуация после этих выборов изменилась: победила Лиепайская партия, поэтому было бы логично, если бы кандидат от этой партии стал мэром города. Вилнитис тоже не стал исключать возможности стартовать на выборах в Сейм.

Юрмала: Трукснис будет говорить с "Согласием"



Союз зеленых и крестьян под руководством действующего мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличил представительство в думе. Трукснис объяснил это тем, что партия выполнила то, что обещала, но признал, что свою роль сыграла и масштабная рекламная кампания. "Мы и эти обещания выполним. Это нехарактерно для политической среды в Латвии — но мы выполняем то, что обещаем. Сбалансируем инвестиции с пособиями, потому что людям нужно и то, и другое — и на будущее, и для настоящего", — отметил Трукснис.

Восемь мест в городской думе позволяют СЗК править городом единолично, но партия "не против более широкого представительства". Нужно смотреть, как лучше реализовать свою программу, признал Трукснис.

По его словам, переговоры только начались, но до сих пор у СЗК было конструктивное сотрудничество с "Согласием". "Нужно смотреть, но логично, что сначала будем говорить с теми, кто был хорошим партнером", — заявил он.

Вентспилс: "избиратели не поняли"



Представитель партии "Латвии и Вентспилсу" (54%, семь мест из 13 )Янис Витолиньш заявил, что против политической силы вели тяжелую кампанию: "Нас обвиняли во всех грехах. Перевес у нас не такой как раньше, но большинство есть большинство", — заявил он, признав, что ему приходится постоянно отвечать на вопросы — в том числе и в связи с ролью Айвара Лембергса — а не представлять программу партии.

Гиртс Валдис Кристовскис, список которого ("Новое Единство"/ЛОР) получил всего два места, обвинил партию власти в том, что вся машинерия самоуправления работала против него. "Недемократической, авторитарный режим. И невиданная кампания черного PR начиная с зимы. Избиратели не поняли", — заявил он.

Витолиньш заявил, что "Латвии и Вентспилсу" проведет переговоры с другими партнерами — например, с СЗК.

Резекне: Барташевич стал сильнее



Мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие", 63%, восемь из 13 мест) опроверг предположения, согласно которым успех партии принесло копирование тактики Нила Ушакова. По словам Барташевича, в основе достижений было то, что "Согласие" работает в интересах избирателей.

Комментируя возможности сотрудничества с другими партиями, Барташевич отметил, что от оппозиции в думу попали те же люди, что были там раньше — то есть вряд ли они изменятся. Он признал, что до сих пор самое конструктивное сотрудничество было с Национальным объединением.