Кто станет преемником Ринкевича на посту главы МИД? Называются кандидатуры от разных партий

Среди потенциальных преемников Эдгара Ринкевича, избранного президентом Латвии, на посту главы Министерства иностранных дел, неофициально называются политики от разных партий. Политолог Лелде Метле-Розентале считает, что если "Прогрессивные" несколько смягчат некоторые свои позиции ради вхождения в правительство, то не исключено, что их представитель Андрис Спрудс сможет претендовать на портфель министра иностранных дел.
Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич бессменно уже 12 лет возглавляет МИД. Сейчас ему нужно назвать преемника в ситуации, когда шатается правительство. Напомним, что "Новое Единство" обеспечило избрание своего кандидата президентом голосами оппозиционных Союза "зеленых и крестьян и "Прогрессивных". Теперь эти политические силы претендуют на вхождение в правительство, а нынешние коалиционные партнеры "Нового Единства" — "Объединенный список" и Национальное объединение — пытаются как-то удержать свои позиции.
Каким может быть новая "расширенная" коалиция — пока неизвестно. Сегодня, 2 июня, "Новое Единство" проведет переговоры с "Объединенным списком" и Нацобъединением. Далее, вероятно, переговоры с СЗК и "Прогрессивными".
Оппозиционная партия "Прогрессивные", возможно, немного смягчит свою позицию по отдельным вопросам, чтобы получить какие-то должности в правительстве, предположила еще до переговоров политолог Лелде Метла-Розентале в программе "900 секунд" телеканала TV3.
По словам эксперта, "Прогрессивным" несомненно выгодно войти в правительство, и по этой причине партия может быть готова взять на себя обязательство какое-то время не продвигать активно такие идеи, которые точно не позволят достичь компромисса с потенциальными партнерами по правительству. Например, считат Метла-Розентала, "Прогрессивные" могли бы смягчить позиции по вопросам семьи и инклюзивного общества.
Если бы "Прогрессивным" была предоставлена такая возможность и они были готовы "приостановить" продвижение некоторых своих инициатив, то они, видимо, могли бы претендовать на портфель министра иностранных дел, который освобождается после избрания президентом Эдгара Ринкевича, предполагает политолог.
Интересно и то, что кандидаты на пост главы МИД, специализирующиеся на внешней политикке, есть у двух партий, противоположной идеологической направленности — у "Прогрессивных", и у Нацобъединения. Так Нацобъединение могло бы выдвинуть в министра нынешнего председателя Комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса, а "Прогрессивные" — главу Комиссии Сейма по европейским делам Андриса Спрудса, ранее возглавлявшего Институт Латвии.
Лелде Метла-Розентала полагает, что "Новое Единство" может использовать портфель главы МИД, чтобы повлиять на Нацобъедиение на переговорах о расширении коалиции.
"Тогда возникает вопрос, может и готово ли Национальное объединение, чтобы занять этот важный пост [министра иностранных дел], пойти на какие-то иные условия сотрудничества, или же, если они не согласятся, то это инструмент сотрудничества с "Прогрессивными", — считает политолог.
В то же время "Новое Единство" может само не захотеть выпускать из своих рук пост главы МИД. Эдгар Ринкевич, будучи министром, являлся членом "Нового Единства". Как избранный президент, он был обязан приостановить членство в партии. Однако преемника он может найти и среди членов "Нового Единства". В кулуарах поговаривают, что на пост могла бы претендовать европарламентарий Сандра Калниете, которая называлась и среди кандидатов на пост президента от "Нового Единства", но была вынуждена уступить самому Ринкевичу. Нынешний вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство") также давно специализируется на внешнеполитической тематике. Руководила прежде Комиссией Сейма по европейским делам, была парламентским секретарем МИД. Работала в команде Эдгара Ринкевича еще тогда, когда он в 2008-2011 годах возглавлял Канцелярию президента Валдиса Затлерса — была советником по юридическим вопросам.
Прерогатива рекомендовать кандидатуру нового министра иностранных дел оставлена Ринкевичу, как следует из публичных заявлений. Разумеется, Ринкевич как президент не утверждает министра — это компетенция Сейма. Однако с учетом авторитета Ринкевича как главы МИД мнение новоизбранного президента может иметь важное значение для процесса формирования новой коалиции в целом.