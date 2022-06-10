Кто такая Яутрите Бриеде – кандидат на должность следующей судьи Конституционного суда

В пятницу, 10 июня, члены Судебного совета выслушали кандидата на должность судьи конституционного суда Яутрите Бриеде и признали, что она соответствует должности.

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На должность кандидата Бриеде выдвинули депутаты Сейма из объединения партий Attīstībai/Par! и депутаты "Нового Единства". Других кандидатов не заявлено.

Поначалу Бриеде не была уверена в том, что хочет претендовать на должность. Она признает, что уже 19 лет работает судьей в Верховном суде Латвии и ей нравится эта работа. "Но это долгий срок, и я решила, что, возможно, засиделась — и пришло время выйти из зоны комфорта", — говорит Яутрите Бриеде. Судья считает, что соответствует всем требованиям к кандидату на должность судьи Конституционного суда.

Яутрите Бриеде — профессор Юридического факультета Латвийского университета и судья Верховного суда Латвии. Также она — одна из составителей комментариев к Сатверсме и комментариев к Административно-процессуальному праву, а также автор и соавтор многих научных публикаций. Бриеде также была судьей ad hoc во многих связанных с Латвией делах Европейского суда по правам человека.

На заседании Судебного совета кандидат заявила, что по разным причинам латвийскому законодателю "случалось зайти за красные линии" и принять нормы, не соответствующие Конституции Латвии.

"Главный законодатель — все же народ, и народ уполномочил Сейм представлять его. Однако иногда депутаты "заступают за красные линии" и "ведут себя некрасиво", — заявила Бриеде.

Одним из последних таких случаев кандидат назвала неизбрание на должность судьи Верховного суда Саниту Осипову, которая, по мнению Бриеде, заслуживала эту должность.

При этом диалог между судебной властью и законодателем в Латвии хороший, считает Бриеде. А ликвидация суда Сатверсме была бы неправильным решением — ведь именно этот суд создает равновесие между законодателем и судебной властью.

За выдвижение Бриеде проголосовали депутаты Сейма от Attīstībai/Par! Юрис Пуце, Инесе Войка, Вита Анда Терауда, Криста Баумане, Даце Рукшане-Щипчинска, Андрис Скриде и Мария Голубева, а также депутаты от "Нового Единства" Айнарс Латковскис, Инесе Либиня-Эгнере и Андрей Юдин.

Ранее сообщалось, что завершились полномочия прежней судьи Конституционного суда Латвии Дайги Режевской, поэтому парламент должен провести выборы нового судьи.