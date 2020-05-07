Кучинскис: благодаря кризису Covid-19 станет намного проще внести коррекции в налоговую систему

Кризисная ситуация, образовавшаяся в Латвии из-за распространения Covid-19, принесла и относительно положительные плоды. Например, в ходе ЧС "система уплаты налогов высветилась в истинном свете", поэтому сейчас правительству будет намного проще выявить ее недостатки и внести коррекции, заявил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении экс-премьер, ныне депутат Сейма от СЗК Марис Кучинскис.

Однако при этом он отметил, что не стал бы называть грядущие коррекции в системе "налоговой реформой". Также Кучинскис предупредил, что государство должно дать предпринимательской среде в Латвии восстановиться. "Сейчас пугать не надо", — сказал политик.

В целом, по мнению Кучинскиса, действия правительства в условиях ЧС кажутся "более или менее адекватными".