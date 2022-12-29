Кучинскис: ID-карты можно отправлять по почте, это уменьшит очереди
Foto: LETA

Удостоверяющие личность документы можно было бы отправлять по почте, чтобы решить проблему очередей. Такое мнение в передаче Krustpunktā на Латвийском радио высказал министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список").

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проблему очередей. Такое мнение в передаче Krustpunktā на Латвийском радио высказал министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список").

Министр сказал, что такой вариант сейчас обсуждается. "Это одна из возможностей — как по почте получают банковские карты, так можно получать и ID-карты". В то же время Кучинскис отметил, что это не так просто, потому что необходимо обеспечить безопасность процесса.

По словам министра, очереди уменьшило и появление электронной записи на получение документов.

Как сообщалось, 30 августа Сейм принял изменения к Закону о документах, удостоверяющих личность. Они предусматривают, что если срок действия документа закончился позднее 1 марта 2020 года, им можно пользоваться до 30 апреля 2023 года, и за несвоевременную замену документа в этот период человек не будет оштрафован.

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