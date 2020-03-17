Кулдигский край поможет своим жителям организовать место для самоизоляции и доставку еды на дом

Самоуправление Кулдигского края готово помочь найти место для двухнедельной самоизоляции жителям, которые недавно вернулись из-за границы и не имеют возможности изолироваться дома, сообщает LETA.

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Нуждающиеся в помощи должны связаться с социальной службой Кулдигского края. Помимо прочего, самоуправление поможет с доставкой медикаментов и продуктов, если это не могут обеспечить близкие.

Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. С 8 до 17 самоуправление призывает звонить в социальную службу по номерам 63350107, 27020745. После этого нуждающиеся в жилье могут связаться с полицией самоуправления по номеру 28881288.

Как уже сообщалось, все возвращающиеся из-за границы обязаны соблюдать двухнедельный карантин. За прошедшие сутки были констатированы 15 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.