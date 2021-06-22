Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал ниже 100 случаев. Грядет ли ослабление ограничений на Лиго?

За две последних недели кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 — впервые с октября прошлого года — упал ниже отметки 100 случаев заболевания на 100 тысяч жителей. Сейчас показатель составляет 96,7 случаев на 100 тысяч жителей. Это означает, что правительство может сегодня ввести новые послабления ограничений.

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в последний раз кумулятивный показатель был ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей — составляя 97,4 случая — 23 октября.

21 июня на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) заявил, что если кумулятивный показатель упадет ниже отметки в 100 случаев, предусматривается, что будут введены новые послабления ограничений для террас кафе, магазины, а также для частных и больших собраний.

Министр допустил, что послабления могут вступить в силу уже на грядущие праздники. По положению дел на понедельник над проектом возможных ослаблений работали эксперты Группы оперативного управления. Павлютс прогнозировал, что ослабления могут быть приняты правительство сегодня, 22 июня.

Заседание правительства уже началось. Полчаса назад Даниэль Павлютс сообщил в Twitter, что Министерство здравоохранения подготовило пакет ослаблений ограничений, которые позволят людям свободнее встречаться и пользоваться услугами на праздники.

За две последние недели был подтвержден 1831 случай Covid-19.За минувшие сутки — 125 случаев Covid-19, летальных исходов не было. Всего было сделано 8 333 тестов, удельный вес позитивных по сравнению с предыдущими сутками возрос с 1,3% до 1,5%. Всего в Латвии зарегистрировано 136 975 случаев Covid-19, 2497 заболевших умерли.