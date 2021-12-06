Купить билет у водителя на общественный транспорт в Риге можно будет лишь на отдельных маршрутах

Одноразовые билеты на Рижский общественный транспорт можно будет купить только заранее. Такое решение сегодня, 6 декабря, принял Комитет по сообщению и транспортным делам Рижской думы.

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Депутаты поддержали поправки к правилам "Об использовании Рижского общественного транспорта". Согласно новым поправкам, билеты на маршруты общественного транспорта городского значения можно будет купить у водителя только в том случае, если на упомянутых маршрутах не будут обеспечены альтернативные места торговли проездными.

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme должно будет опубликовать на сайте те маршруты, на которых билет можно будет купить у водителя. Например, планируется, что торговля одноразовыми билетами у водителя будет осуществляться на маршруте 22-го автобуса, многие пассажиры которого являются иностранцами.

Для расширения возможностей покупки билетов планируется установить еще два билетных автомата в Улброке и Баложи.

Как пояснила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, на данный момент растет популярность кодовых билетов. У предприятия есть 46 000 пользователей кодовыми билетами, 30 000 из них пользуются системой Mobilly, а 16 000 — приложением Rīgas satiksme.

Иннуса считает, что с этими изменениями количество недовольных пассажиров значительно не увеличится.

Окончательное решение еще должно быть принято Рижской думой.