Купленные за почти 3 млн евро Латвией респираторы провалили тест в США: вместо 95% фильтруют 25%-56%

Лаборатория Центра контроля и профилактики заболеваний США, которая с начала пандемии Covid-19 занимается тестированием респираторов, опубликовала негативный отзыв о модели KN95 китайского производителя Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd. Было выявлено, что ни один из образцов даже близко не соответствует заявленному уровню фильтрации, выяснили авторы "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

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Между тем, почти миллион респираторов, визуально ничем не отличающихся от проверенных в США, в мае за неполные 3 млн евро закупила Латвия — в том числе для нужд медиков. Спустя полгода после доставки партии респираторов в Латвию они все еще не прошли проверку в одной из аккредитованных лабораторий Европы.

"Delfi TV с Янисом Домбурсом" отмечает, что китайский стандарт KN95 подразумевает параметры, близкие к респираторам FFP2, в том числе 95% эффективность фильтрации. Однако в случае с китайскими респираторами этот параметр колебался от 25,2% до 56,2%, даже близко не приближаясь к заявленным 95%.

Также в своем заключении эксперты из США критикуют систему удержания респиратора на голове пользователя — те держатся благодаря заведенным за уши петлям. Это, в свою очередь, затрудняет надевание респиратора таким образом, чтобы он плотно прилегал к лицу. Более эффективным является крепление респиратора вокруг головы.

В понедельник, 26 октября, "Delfi TV с Янисом Домбурсом" отправила связанные с использованием данных респираторов вопросы ряду латвийских чиновников и ведомств, включая премьер-министра, Минобороны, Минздрав, Минблаг, а также Общество защиты прав потребителей. Также их просили пояснить, есть ли доказательства того, что отправленные на проверку в польскую лабораторию респираторы были случайным образом выбраны из полученного груза китайских респираторов, что исключает вероятность того, что на тестирование были переданы специально отобранные заранее образцы. В течение двух дней никаких ответов по данному вопросу не поступало.