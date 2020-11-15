Квартиры в окрестностях Риги продолжают дорожать

В октябре цены на серийные квартиры выросли в Елгаве, Огре и Каугури, в свою очередь, в Саласпилсе стоимость жилья не изменилась, говорится в новом обзоре рынка, подготовленном компанией Arco Real Estate.

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В Огре цены на серийные квартиры в октябре увеличились на 0,3%, таким образом средняя стоимость квадратного метра достигла 646 евро. В 2019 году квартиры в Огре подорожали на 7%, а с начала этого года - на 0,3%.

В свою очередь, в Елгаве цены на серийные квартиры в октябре выросли на 0,9% и средняя стоимость квадратного метра сейчас составляет 525 евро. Таким образом, цены вернулись к мартовским колебаниям и с начала 2020 года стоимость серийного жилья не изменилась.

В Каугури цены на квартиры в октябре выросли на 0,4%. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 619 евро. С начала года стоимость серийного жилья выросла на 1,6%.

В Саласпилсе цены на серийные квартиры в октябре не изменились - средняя стоимость одного квадратного метра остается на уровне 693 евро. С начала года жилье в городе подорожало на 0,3%.