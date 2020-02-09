Кюзис: полиция не способна "воспроизводить себя"

В 2019 году количество уволенных из Госполиции полицейских превысило число принятых на службу, и уходящий с должности начальник Госполиции Интс Кюзис признает, что полиция не способна "воспроизводить себя".

В прошлом году на службу принято 244 полицейских, уволено 532. Самые частые причины, по которым претендентов не принимают на службу в полиции, - это не пройденные тесты по физической подготовке и психологические тесты, не соответствующее состояние здоровья, проблемы в биографии, сообщает Госполиция.

Основные причины, по которым полицейские уходят со службы, - желание перемен в жизни, низкая зарплата и большая нагрузка.

В интервью агентству LETA Кюзис рассказал, что Колледж Госполиции ежегодно может принимать около 250 человек. Принятие в колледж автоматически не означает, что молодой человек стал полицейским, так как он должен отучиться год.

"У нас проблемы не с приемом, а с воспроизводством, потому что мы не можем принимать 600 человек в год", - пояснил начальник Госполиции.

Он рассказал, что хорошие зарплаты в полиции были до 2008 года, а кризис серьезно подорвал ее, и с улучшением ситуации в экономике нужно думать о новой системе зарплат.

По словам Кюзиса, следователи получают сейчас не менее 1000 евро, а зарплаты патрульных полицейских пока что меньше, но в ближайшие годы тоже должны достичь 1000 евро.