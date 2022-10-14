Лачплесис: у Даугавпилса есть деньги на снос советских памятников, но нет желания

У Даугавпилса есть деньги, чтобы снести памятники, построенные в советское время, но нет воли, заявил агентству LETA депутат Даугавпилсской городской думы, член финансового комитета Янис Лачплесис (Латгальская партия/"Для развития Латвии").

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В распоряжении самоуправления есть и будет много дополнительных средств. До конца года дума может выделить денег больше, чем стоит снос этих памятников. Речь идет только о политической воле, считает депутат.

Даже если на снос памятников будут выделены все 57 тысяч евро, на все остальные программы можно будет выделить немало средств, уверен Лачплесис.

"Проблема в желании или нежелании. Это решение является политической манифестацией думой несоблюдения законов Латвийской Республики", — сказал Лачплесис.

Он считает очень плохим прецедентом решение Даугавпилсской думы не выделять средства на снос советских памятников.

"Тогда какие будут следующие законы Латвии, которые городская дума решит не выполнять?" — риторически спрашивает Лачплесис.

Как сообщалось, Даугавпилсская городская дума в четверг приняла решение не выделять средства на демонтаж в городе объектов, прославляющих советскую власть, на основании мнения финансового отдела самоуправления о том, что в бюджете не предусмотрены средства в размере 57 387 евро за демонтажные работы.