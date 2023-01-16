Латгале: из-за гололедицы затруднены движения по главным и региональным дорогам
Foto: DELFI

Утром в понедельник, 16 января, во многих местах в Латгале гололед затрудняет движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts autoceļi (LVC).

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Сегодня утром затруднены условия движения на участке Даугавпилсского шоссе от Извалды до Патерниеки, на участке дороги Екабпилс-Резекне-Терехово от Варакляни до Терехово, на участке дороги Гребнево-Резекне-Даугавпилс от Гребнево до Шпоги, а также на Резекненской окружной дороге.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Балви, Гулбене, Краславы и Резекне.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 24 единицы служебной зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

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