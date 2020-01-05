"Latgola ruļavoj!". Для WhatsApp выпустили приложение со стикерами на латгальском

Живущий в США латгалец, почетный консул Латвии в штате Техас Алоизс Рагаушс стал меценатом мини-проекта портала Lakuga.lv, в рамках которого дизайнер Инесе Кривмане и программист Янис Ранцанс создали мобильное приложение, позволяющее пользователям мессенджера WhatsApp использовать в общении стикеры (наклейки) на латгальском языке.

Как сообщили DELFI представители проекта, они выбирали наиболее часто использующиеся латгальцами в ежедневном общении слова и фразы, в том числе "Vasals!" ("Привет"!), "Es tevi mīļoju" ("Я тебя люблю"), "Nui!" ("Да!"), "Šmuki!" ("Красота"!), "Lobs reits!" ("Доброе утро!") итд. Всего доступно 22 стикера, в том числе использующиеся в Латвии флаги — латвийский, латгальский, ливский и флаг Селии.

Приложение Latgalian stickers/Latgalīšu uzleimis доступно для бесплатного скачивания и использования для пользователей Android. Пользователи Apple iOS получат свою версию в 2020 году.

"Мы хотели показать латгальский язык в современном и привлекательном виде, особенно для молодежи. Использование латгальского языка в среде цифровых технологий способствует его использования. Ну а WhatsApp помогает живущим в разных частях света латгальцам поддерживать контакты", — пояснил цель идеи Рагаушс.