Латковскис: "Новое Единство" не будет претендовать на должности вице-министров

"Новое Единство" не будет претендовать на должности вице-министров в будущем правительстве, так как это непродуктивный подход, который не является необходимым для успешной работы правительства, заявил председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
Нынешняя договоренность позволяет министрам совместно с парламентскими секретарями министерств проводить необходимую работу и соответствующую политику, отметил он.
На вопрос о комиссиях Сейма, возглавляемых в настоящее время кандидатами на пост министра, Латковскис пояснил, что соглашение о распределении обязанностей не изменится и комиссиями по-прежнему будет руководить представитель той же фракции, что и претендент на пост министра.
Политик также сообщил, что переговоры о создании коалиции "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения вышли на финишную прямую.
Как сообщалось, Сейм может проголосовать за утверждение будущего правительства во главе с Кришьянисом Кариньшем на следующей неделе, в среду.