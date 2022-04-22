Латковскис: предоставление двойного гражданства украинским беженцам в Латвии означало бы поражение Киева в войне

Предоставление двойного гражданства украинским беженцам в Латвии означало бы, что мы убеждены в поражении Украины в войне, которую развязала Россия, заявил агентству LETA председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнарс Латковскис.

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Так политик прокомментировал предложение партии "Прогрессивные" предоставлять украинским беженцам возможность иметь два гражданства.

"Это популистское предложение партии, и я не удивлюсь, если сами украинцы воспримут его как оскорбительное. У меня сложилось впечатление, что украинцы — патриоты своей земли и народа. Здесь в основном женщины с детьми, которые ждут, когда смогут вернуться", — сказал Латковскис.

По его словам, украинские беженцы, спасающиеся от войны, сильно отличаются от тех, кого Латвия ранее принимала, — так называемых "экономических беженцев". Однако если кто-то из них решит остаться, то есть доступная процедура получения гражданства Латвии.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Национального объединения Эдвинс Шноре, который указал, что пока в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции не внесено предложение о предоставлении двойного гражданства.

По мнению Шноре, в первую очередь должна быть ясность с войной, беженцами и их планами, а вопрос двойного гражданства сейчас не является приоритетным.

"Мы должны сосредоточиться на предоставлении максимальных ресурсов, чтобы помочь Украине победить Россию. Наибольшие усилия должны быть направлены как нашей исполнительной, так и законодательной властью на это, а не на ориентацию на то, скажем так, что Россия могла бы победить", — считает Шноре.