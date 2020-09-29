Latvenergo проверит сделки компании на благосклонное отношение к предприятиям Мариса Мартинсонса

Совет Latvenergo решил проверить, было ли в последние годы на предприятии благосклонное отношение к предпринимателю Марису Мартинсонсу и связанным с ним предприятиям, сообщает LETA. На время проверки в отпуск уйдет председатель правления Latvenergo Арис Жигурс.

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Latvenergo решило начать проверку после сюжета передачи LTV "de facto", где шла речь о возможных противоправных действиях в предприятии, в которых могли были замешаны Жигурс, бывший член правления Latvenergo Марис Куницскис, предприниматель Марис Мартинсонс и бывший министр экономики Дана Рейзниеце-Озола.

По словам председателя совета Latvenergo Иварса Голстса, проверка затронет закупки и сделки, проведенные в предприятии начиная с 2015 года. Чтобы обеспечить нейтральность процесса проверки, Жигурс уйдет в ежегодный отпуск до 30 октября. Его обязанности будет исполнять коммерческий директор Улдис Барисс.

Ранее передача LTV "de facto" сообщала, что во время так называемых разговоров в бане "Тауреню", Мартинсонс обсуждал с Жигурсом и Куницскисом изменения в правлении Latvenergo и закупки концерна. А также в бане шла речь о планах Мартинсонса встретиться в Италии с "Даной", чтобы обсудить конкурс на должности членов правления Latvenergo. Позже Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) допрашивало Рейзниеце-Озолу, но не смогло доказать, что Мартинсонс платил ей или должностным лицам Latvenergo.