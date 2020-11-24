Latvenergo: расценки на отопление в Риге все равно будут ниже, чем в прошлом году
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Государственное предприятие Latvenergo, у которого Rīgas siltums закупает теплоэнергию, отреагировало на критику, прозвучавшую в его адрес после того, как Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новый тариф на отопление в Риге.

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Действительно, расценки Rīgas siltums уже с 3 декабря вырастут с 39,77 евро до 44,10 евро за мегаватт-час, то есть на 11%. Однако при этом осенью, в начале отопительного сезона, тарифы были ниже, чем при при завершении сезона прошлой весной. "Соответственно и расценки в счетах жителей будут ниже, чем в прошлом сезоне. Как свидетельствуют прогнозы, такие расценки сохранятся и в ближайшие месяцы", — пояснили Delfi в Latvenergo.

В утвердившей новый тариф Комиссии по регулированию общественных услуг также отмечают, что, несмотря на повышение тарифа Rīgas siltums, расценки по-прежнему будут на 15% ниже, чем в декабре прошлого года.

Latvenergo обосновывает свои затраты ценами на газ и ссылается на российский концерн "Газпром", поставляющий газ в Латвию.

Ранее руководитель Rīgas siltums Нормунд Талцис отмечал, что со стороны Latvenergo повышение цен на 26% было неожиданным, а Latvenergo со своей стороны утверждает, что Rīgas siltums был своевременно извещен об изменениях.

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