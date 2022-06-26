"Latvenergo": высокий спрос на солнечные панели создает очереди на их установку

Хотя количество оборудования на складах достаточно для нынешних и будущих клиентов, высокий спрос на солнечные панели формирует очереди на их установку, говорится в подготовленном AS Latvenergo обзоре рынка электроэнергии за июнь.

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В докладе отмечается, что ряд условий рынка электроэнергии в настоящее время сталкивается с высокими ценами на энергию. В таких условиях рынок солнечных панелей стал самым горячим, когда люди выбирают микрогенерацию. Количество оборудования на складах достаточно для существующих и будущих клиентов, но высокий спрос на их установку приводит к очередям, сообщает агентство LETA.

Latvenergo отмечает, что на рынке солнечных панелей наблюдается высокая активность, так как все хотят уменьшить свои счета за электроэнергию.

Бывают ситуации, когда к Latvenergo за помощью обращаются и те, чьи солнечные батареи уже установлены, но не оформлена документация. Elektrum - торговый бренд Latvenergo - не может брать на себя ответственность за такие случаи.

Latvenergo заявляет, что стоимость установки солнечных панелей зависит от каждого типа объекта. При этом расходы на транспорт, проектирование и документацию будут ниже для компаний, чем для домохозяйств.

Стоимость работ варьируется в зависимости от выбранного решения и места установки. Например, для наклонной крыши требуются только рейки и шурупы, а для прямой крыши нужны рейки, шурупы и дополнительные элементы для создания угла, что увеличивает затраты. Мягкие кровли также нуждаются в утяжелителях, так как солнечные батареи нельзя крепить непосредственно к ним.

Солнечные батареи крепить на земле дороже всего, потому что нужны не только угловые конструкции, но и фундамент, кабельная линия к зданию, а также требуются земляные работы. На затраты влияет и размер электростанции: чем больше парк - тем ниже затраты.

В Latvenergo отмечают, что из-за нынешних цен на электроэнергию срок окупаемости солнечных батарей сократились: для физических лиц он составляет семь лет, а для юридических лиц сократился еще более значительно.

"Жизненный цикл" солнечных панелей - примерно 30 лет, поэтому инвестиции окупятся за 7-8 лет. Последующие 22 года электроэнергия производится бесплатно: в Латвии благодаря природным условиям - более низкие затраты на техническое обслуживание и не требуется очистка панелей, что необходимо в более теплых странах.

Latvenergo занимается производством и продажей электроэнергии и тепла, а также продажей природного газа и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, но облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdaq Riga.