Latvenergo закупит тысячу ноутбуков почти на миллион евро
Foto: AP/Scanpix

Акционерное общество Latvenergo объявило процедуру переговоров о закупке 1000 портативных компьютеров бизнес-класса. Об этом сообщается в Электронной системе закупок (EIS).

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На домашней странице Информационного бюро закупок (IUB) указано, что ориентировочная цена контракта на закупку портативных компьютеров бизнес-класса составляет 980 тысяч евро.

Компания Latvenergo планирует закупить компьютерную технику в определенные сроки. Первые 400 ноутбуков должны быть доставлены к последнему рабочему дню этого года, еще 200 штук - к окончанию первого квартала 2023 года, следующие 200 штук - к окончанию второго квартала 2023-го, а остальные 200 ноутбуков - к окончанию третьего квартала 2023-го.

Срок подачи предложений или заявок установлен до 25 августа.

АS Latvenergo занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, но облигации компании числятся в списке долговых ценных бумаг фондовой биржи "Nasdaq Riga".

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