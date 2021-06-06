"Латвии и Вентспилсу" рассмотрит возможность выдвинуть Лембергса на должность мэра
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Партия "Латвии и Вентспилсу", получившая большинство на выборах Вентспилсской городской думы, проконсультируется с юристами и оценит возможности повторного выдвижения находящегося под арестом Айвара Лембергса на должность мэра, рассказал агентству LETA представитель партии Гунтис Блумбергс.

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Блумбергс признал, что потеря двух мандатов в думе по сравнению с предыдущими выборами — это значительный спад, но с учетом кампании против партии перед выборами и ареста ее лидера Лембергса количество полученных голосов могло упасть еще больше.

По словам Блумбергса, учитывая все обстоятельства, такой результат является победой. Теперь нужно собраться, оценить результаты и двигаться дальше.

Он не смог ответить на вопрос, будет ли выдвинут на должность мэра находящийся в тюрьме Лембергс, поскольку это должны оценить юристы. Однако Лембергс был выдвинутым партией кандидатом в мэры до выборов и остается таковым, подчеркнул Блумбергс.

По его словам, политикам нужно серьезно задуматься о том, почему явка избирателей такая низкая.

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LETA

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LETA

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