"Латвии и Вентспилсу" рассмотрит возможность выдвинуть Лембергса на должность мэра

Партия "Латвии и Вентспилсу", получившая большинство на выборах Вентспилсской городской думы, проконсультируется с юристами и оценит возможности повторного выдвижения находящегося под арестом Айвара Лембергса на должность мэра, рассказал агентству LETA представитель партии Гунтис Блумбергс.
Блумбергс признал, что потеря двух мандатов в думе по сравнению с предыдущими выборами — это значительный спад, но с учетом кампании против партии перед выборами и ареста ее лидера Лембергса количество полученных голосов могло упасть еще больше.
По словам Блумбергса, учитывая все обстоятельства, такой результат является победой. Теперь нужно собраться, оценить результаты и двигаться дальше.
Он не смог ответить на вопрос, будет ли выдвинут на должность мэра находящийся в тюрьме Лембергс, поскольку это должны оценить юристы. Однако Лембергс был выдвинутым партией кандидатом в мэры до выборов и остается таковым, подчеркнул Блумбергс.
По его словам, политикам нужно серьезно задуматься о том, почему явка избирателей такая низкая.