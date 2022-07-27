Latvijas avīze: чего требуют бастующие медики?

В среду Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода проводит предупредительную забастовку у Министерства здравоохранения (МЗ). Если разбираться в причинах этого события, складывается впечатление, что в здравоохранении существуют два параллельных мира — один, учитывающий реальную жизнь с реальными зарплатами врачей, и другой, который следует принятым государством правилам, пишет Latvijas Avīze.

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Если посмотреть данные Минздрава, собранные по информации больниц, то получается, что без каких-либо надбавок в 2021 году базовая зарплата врачей составляла уже 2309 евро, медсестер — 1290 евро, а вспомогательного персонала — 843 евро. С надбавками, в том числе на лечение ковидных больных, она составила 3130 евро, 1860 евро и 1220 евро соответственно. Чем же тогда недовольно руководство профсоюза?

Оказывается, принятые в 2018 году правила о порядке организации и оплаты медицинских услуг не выполняются. Они предусматривают, что в 2021 году средняя заработная плата врачей должна составлять 1862 евро, медсестер — 1117 евро, а медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными, — 745 евро.

Профсоюз требует, чтобы с 1 июля этого года зарплата была повышена не менее чем на 10% для всего медицинского персонала и не менее чем на 5% для персонала по уходу за пациентами.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выполнять это требование отказался, потому что, по словам представителей Минздрава, "с доплатами и без них мы уже в прошлом году обеспечили то, что профсоюз требовал обеспечить с 1 июля".