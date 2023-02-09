Latvijas avīze: очереди пациентов почти не уменьшатся, исключение – "приоритетная" сфера

В утвержденном правительством государственном бюджете на 2023 год для здравоохранения запланировано 1,6 млрд евро – меньше, чем в прошлом году, когда здравоохранение вместе с финансированием на лечение пациентов с Covid-19 получило 2 млрд евро. Latvijas avīze поговорила с представителем Минздрава о том, стоит ли рассчитывать на сокращение очередей к специалистам и на обследования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В целом очереди останутся большими, потому что министерство получило лишь малую часть финансирования, необходимого для повышения доступности медицинских услуг, сообщил газете заместитель государственного секретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Но есть некоторые исключения.

Например, онкология названа одним из приоритетов здравоохранения в этом году, и ей выделено 30 млн из дополнительных 86 млн евро. Очереди онкологических больных на лабораторные анализы и раннюю диагностику, возможно, немного сократятся, поскольку на эти цели выделено 2,1 млн евро.

Продолжится и начатая в качестве пилотного проекта паллиативная помощь — в четвертом квартале года для нее предусмотрено 1,7 млн евро, а в 2024 году на эти цели выделено 6,7 млн евро. По подсчетам Минздрава, в таком уходе в среднем нуждаются более 700 пациентов в год.

При этом, по словам Книгина, больницы пока не могут рассчитывать на то, что государство поможет им оплатить возросшие расходы на энергоресурсы — им самим придется искать возможности сокращения расходов, например, для того, чтобы обеспечивать питание пациентов. Фиксированная государством ставка за трехразовое питание в больницах не меняется уже много лет и составляет 3 евро, однако реальная стоимость питания составляет 12-15 евро в день.