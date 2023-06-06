Latvijas fakti: рейтинг Кариньша — негативен, самый популярный министр — новоизбранный президент Ринкевич

По данным социологического исследования, проведенного Latvijas fakti, самые непопулярные члены правительства — премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр образования Анда Чакша (оба — "Новое Единство"). Самый популярный, с большим отрывом от других министров — пока еще глава МИД Эдгар Ринкевич, который 8 июля приступит к обязанностями президента страны.

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Общий рейтинг Эдгара Ринкевича — позитивен: 32 пункта (56% опрошенных оценили деятельность министра иностранных дел позитивно, 24% — негативно, 14% затруднились дать оценку и только 6% никогда не слышали о таком политике). Напомним, что сразу после президентских выборов Ринкевич сдал партбилет "Нового Единства" — президентская должность предусматривает политическую нейтральность.

Общий рейтинг Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") — негативен: минус 21,5 пунктов (36% респондентов оценивают позитивно деятельность главы правительства, 57% — негативно, 7% не сформирулировали свре мнение). Плюс: среди опрошенных не нашлось тех, кто бы ничего не слышал о Кариньше).

Второй по непопулярности член правительства — министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"). Ее общий рейтинг — минус 24 пункта (негативно деятельность Чакши оценивают 50%, позитивно только 26% респондентов).

Среди министров с негативными рейтингами фигурируют: министр сообщения Янис Витенбергс (минус 9,1 пункт, Национальное объединение), министр климата и энергетики Раймондс Чударс (минус 8,7 пунктов, "Новое Единство"), министр финансов Арвилс Ашераденс (минус 8,6 пунктов, "Новое Единство"), неофициально называемый в качестве кандидата в премьер-министры, а также Дидзис Шмитс (минус 4,6 пунктов, "Объединенный список") и министр благосостояния Эвика Силиня (минус 0,5 пункта, "Новое Единство").

Второе место среди министров по позитивной оценке деятельности вслед за Ринкевичем занимает министр здравоохранения Лига Меньгельсоне (беспартийная, выдвинута "Объединенным списком"). Общий рейтинг Меньгельсоне — 9,2 пункта (37% оценивают позитивно, 28% — негативно, у 23% — нет мнения по этому вопросу, 12% — ничего не знают о таком министре). Рейтинг Меньгельсоне отчасти удивителен: традиционно пост министра здравоохранения считается "проклятым" с точки зрения пиара. Крайне негативные рейтинги в период пандемии были у бывших министров здравоохранения Илзе Винькеле и Даниэля Павлютса (оба — АР!).

Позитивные рейтинги у министра внутренних дел Мариса Кучинскиса (8,5 пунктов, "Объединененный список"), министра обороны Инары Мурниеце (7,9 пунктов, Национальное объединение), министра культуры Науриса Пунтулиса (6,4 пункта, Национальное объединение), министра юстиции Инесе Либини-Эгнере (4,8 пунктов, "Новое Единство"), министра экономики Илзе Индриксоне (0,8 пункта, Национальное объединение) и у министра охраны окружающей среды и регионального развития Мариса Спринджукса (0,4 пункта, "Объединенный список").

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В опросе принимали участие 1003 постоянных жителя в возрасте от 15 до 74 лет.

С полными данными исследования можно ознакомиться тут.