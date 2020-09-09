Latvijas pasts: доставка международных посылок все еще является существенной проблемой
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Доставка международных почтовых отправлений по-прежнему является существенной проблемой, хотя по сравнению с весной ситуация улучшилась, сообщил председатель правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс.

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"С началом чрезвычайного положения фактически в один день "пропали" все самолеты пассажирского авиасообщения, которыми перевозились почтовые посылки, и нам нужно было искать альтернативы. К тому же фактически все европейские почтовые компании начали поиски этих альтернатив почти одновременно, а автоперевозчики, которые были бы логичной альтернативой, не были готовы к такому спросу", - сказал Вилцанс.

В качестве примера он упомянул, что посылки в Австралию и Новую Зеландию доставлялись морским транспортом, что является уже давно не используемой формой доставки. Почтовые компании из многих стран также кооперировались и совместно использовали логистические решения, например, "Latvijas pasts" с февраля организовывала чартерные рейсы в Китай, которые доставляли также финские и украинские почтовые отправления.

"Сейчас ситуация, конечно, улучшилась, но проблемы остаются, потому что поток воздушного сообщения изменчив и все еще ограничен", - подчеркнул Вилцанс, добавив, что это особенно актуально в отношении почтовых отправлений в наиболее далекие пункты назначения, такие как США и Австралия.

Вилцанс призвал тех, кто планирует заказать рождественские подарки в зарубежных интернет-магазинах, начать думать об этом заранее, а не в декабре.

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LETA

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