Latvijas Pasts: на почту только в маске, пенсию доставят домой

Ввиду принятых новых мер предосторожности, направленных на ограничение распространения Covid-19, предприятие Latvijas Pasts обновило информацию о работе почты.

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С 14 октября так же, как и в других общественных местах, при посещении почтовых отделений необходимо использовать маску. Требование не относится к детям младше 13 лет.

Жителей просят оценить необходимость посещения отделений, по возможности пользуясь услугами почты удаленно, и не приходить, если имеются симптомы заболевания дыхательных путей. Посетители обязаны соблюдать меры предосторожности - не толпиться, соблюдать дистанцию два метра, свою очередь (по возможности) ждать за пределами почтового отделения, использовать индивидуальные средства защиты. Желательно, чтобы в почтовом отделении находилось столько клиентов, сколько есть касс.

У всех касс обслуживания клиентов размещены специальные стеклянные защитные барьеры, разделяющие клиента и работника почты. Инвентарь почтовых отделений активно дезинфицируют, а работники продолжают соблюдать меры предосторожности - используют дезинфекторы, маски и перчатки в случае прямого контакта с клиентом.

Для того, чтобы забрать посылку или воспользоваться другими услугами почты, жителей просят использовать специальное приложение, через которое можно записаться на конкретное время. Список отделений, в которых можно записаться на получение услуги, ЗДЕСЬ. В качестве альтернативы можно использовать пакоматы Latvijas Pasts. Предприятие обеспечивает возможность через мобильное приложение перенаправить любую почтовую посылку в любой из своих 60 пакоматов на всей территории Латвии или на любой другой удобный адрес.

Доставку пенсий, пособий и возмещений по месту жительства клиента Latvijas Pasts продолжает осуществлять в обычном режиме.

Более подробно о работе почты в условиях Covid-19 можно узнать на домашней странице Latvijas Pasts.