Latvijas Pasts предлагает голосовать за новый дизайн почтовых ящиков

Устаревшие почтовые ящики будут заменены новыми. Latvijas Pasts предлагает всем латвийцам вместе выбрать новый дизайн.

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Latvijas Pasts обслуживает более 900 ящиков, куда отправители опускают письма и открытки. Многие из них уже отслужили свое, и их пора заменять. Разработано два прототипа, и лучший из них могут выбрать латвийцы. В новые ящики можно будет опускать отправления формата А4, а сами они будут спроектированы с использованием дружественных к окружающей среде технологий — например, солнечных батарей.

Голосовать можно до 13 апреля. Цвета, в которые раскрашены прототипы, условные, так что голосовать надо не за "синий" или "желтый" ящик, а за его форму.

Победивший прототип будет дорабатываться.