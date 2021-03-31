Latvijas Pasts предлагает голосовать за новый дизайн почтовых ящиков

Устаревшие почтовые ящики будут заменены новыми. Latvijas Pasts предлагает всем латвийцам вместе выбрать новый дизайн.
Latvijas Pasts обслуживает более 900 ящиков, куда отправители опускают письма и открытки. Многие из них уже отслужили свое, и их пора заменять. Разработано два прототипа, и лучший из них могут выбрать латвийцы. В новые ящики можно будет опускать отправления формата А4, а сами они будут спроектированы с использованием дружественных к окружающей среде технологий — например, солнечных батарей.
Голосовать можно до 13 апреля. Цвета, в которые раскрашены прототипы, условные, так что голосовать надо не за "синий" или "желтый" ящик, а за его форму.
Победивший прототип будет дорабатываться.