Latvijas Pasts предупреждает о фэйковых письмах мошенников
Foto: LETA

Latvijas Pasts призывает клиентов быть особо осторожными — появился новый вид мошенничества в интернете. Клиенты получают электронное письмо, якобы отправленное от имени Latvijas Pasts, с просьбой оплатить услугу курьера, чтобы получить посылку, сообщает предприятие.

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Если вы получили подозрительное письмо, как на картинке ниже, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не отправляйте мошенникам свои личные данные, предупреждает Latvijas pasts.

Клиентам напоминают, что электронный адрес латвийской почты всегда заканчивается на pasts.lv, все остальное можно считать подделкой.

Любую информацию, связанную с почтой, всегда можно уточнить в центре клиентов латвийской почты, позвонив по телефону 67008001 и 2700800, или написав на info@pasts.lv.

Latvijas Pasts предупреждает о фэйковых письмах мошенников
Foto: Пресс-фото
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