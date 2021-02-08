Latvijas pasts предупреждает о возможных задержках при получении посылок
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Из-за того, что многие работники почты болеют Covid-19, Latvijas pasts работает медленнее обычного, и случаются задержки доставки и оказания услуг, сообщает LETA.

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В десяти отделениях и пунктах доставки пришлось на время заменить всех работников на временных или тех, кто работал в других отделениях. Новые работники обучаются по ходу работы. Например, почтальонам нужно в рекордно короткие сроки запомнить систему адресации на конкретной территории, а оператором — научиться работать с переводами денег и оформлением посылок.

Из-за этого местами работа идет медленнее, чем обычно, особенно с учетом того, что сильно увеличилось количество товаров, которые люди заказывают в интернете, а дороги в некоторых местах не очищены от снега.

Почтальоны жалуются и на то, что почтовые ящики часто размещены в неправильных местах, неправильно оформлены, не идентифицированы или вовсе отсутствуют.

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