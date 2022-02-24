Latvijas Pasts приостановила прием посылок в Украину; прекращены денежные переводы в Украину, Беларусь и Россию

В связи с объявленным на территории Украины военным положением и прерванным авиасообщением предприятие Latvijas Pasts вынуждено приостановить прием посылок. Принятые посылки помещены под ответственное хранение. Кроме того почта заявила и о приостановке денежных переводов в Украину, Беларусь и Россию.

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После того, как ситуация стабилизируется, принятые посылки будут либо отправлены адресатам в Украину, либо возвращены тем, кто их отправлял.

Представитель предприятия сообщили, что в среднем из Латвии при посредничестве Latvijas Pasts отправляются до 300 посылок. На данный момент в комплексе по обработке посылок находятся 50 посылок в Украину.

Если вы хотите получить адресованную в Украину посылку, просьба обращаться в Клиентский центр Latvijas Pasts по телефонам: 67008001, 27008001. Также можно писать на электронную почту info@pasts.lv.