Latvijas pasts: в последние годы на Рождество объем отправленных писем растет

В последние годы стали расти объемы отправленных в рождественский период писем, рассказал в интервью агентству LETA председатель правления ГАО "Latvijas pasts" Марцис Вилцанс.

Обычных писем латвийцы уже посылают не очень много, их объемы с каждым годом уменьшаются.

"Рост заметен только в рождественский период, и это дает надежду, что люди вновь осознают важность не только виртуальных, но и физически отправленных поздравлений", - сказал Вилцанс.

Он рассказал, что на Рождество количество почтовых отправлений возрастает в несколько раз. В это время увеличивается количество покупок в интернете, так как люди заказывают товары для подарков.

"Если говорить именно о поздравительных открытках, то их объем в предпраздничный период тоже увеличивается. И это очень хороший знак - люди готовы сами что-то написать, подумать, выбрать открытку. Это часть Рождества. Мы сами создаем ощущение праздника, и это один из способов", - сказал руководитель "Latvijas pasts".

Наибольший объем отправлений приходится на неделю перед Рождеством.