Latvijas Radio: Национальное объединение "паразитирует" на NEPLP

В Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP) работают люди, тесно связанные с Национальным объединением, а организацию покидают ведущие специалисты. Тем временем политики неспешно ищут двух недостающих членов совета и интерес депутатов к личностям руководителей очень велик, сообщает Латвийское радио.

На данный момент NEPLP руководят три члена совета, а не пять. Председателем совета недавно стал Иварс Аболиньш. Его СМИ называют ставленником Национального объединения, сам Аболиньш не скрывает близкие отношения с членами этой политической партии. Он дружит с министром земледелия Каспаром Герхардсом, мэром Огре Эгилом Хелманисом, а также бывшим генеральным секретарем Национального объединения Айгаром Лусисом.

В прошлом году NEPLP оштрафовал Латвийское телевидение за неточность в отражении новости о мэре Огре Хелманисе. Аболиньш говорит, что он самоотстранился от рассмотрения этого дела, так как осознает, что его с Хелманисом связывают дружеские отношения.

В то же время общество, находящееся под руководством Аболиньша и второго члена NEPLP Патрика Гривы, получило около 60 000 евро от Огрской думы и Министерства охраны среды и регионального развития, которым в то время руководил Герхардс.

Помимо прочего, нынешний созыв NEPLP нанял рецензентом Иманта Лиепиньша, который на прошлых выборах в самоуправления был кандидатом в Рижскую думу от списка Национального объединения. Он сам утверждает, что не является членом партии и всегда голосовал за разные списки.

"Одну вещь я могу точно сказать — я никогда не голосовал ни за каких кремлевских "ватников" и не собираюсь этого делать. Это одно из правильных направлений, как в целом укреплять общественный заказ не только в общественных СМИ, но и везде, где есть аудитория", — заявил Лиепиньш.

Задача Лиепиньша — оценивать качество передач, которые получают государственное финансирование. Например, в рецензии передач Rīga TV24 он писал:

"Определенно надо поместить в кадр больше женщин. Не выглядит естественно, если ведущий передачи мужчина берет интервью у трех других мужиков. В передаче нашего государственного телевидения это неестественно, так как не отражает общество. Четыре мужика в одной передаче выглядят естественно только, если они в резиновых сапогах и с удочками в руках."

На вопрос о том считает ли он тему передачи и способность спикера на эту тему рассуждать более важной, чем пол, Лиепиньш сказал, что везде появляются примерно 400 "говорящих голов" и среди женщин тоже можно найти компетентных людей.

Лиепиньш также анализировал передачу с участием предпринимателя Нормунда Бергса и депутата "Развитие/За!" Инессе Войки:

"Бергс явный человек "Единства", потому что он разным реинкарнациям "Единства" пожертвовал больше 320 тысяч (!) евро! Поэтому, если Бергс высказывается о политике, передача становится несбалансированной и склоняется в пользу правящей коалиции."

Латвийское радио передало эти рецензии на оценку преподавателю Латвийского университета Илзе Шулмане. Она сочла их поверхностными, неосновательными и выразила надежду, что совет не сильно много за них заплатил. Шулмане отметила, что в рецензиях Лиепиньш только один раз оценил роль ведущего, сказав, что ведущий хороший и опытный, без никаких дополнительных аргументов.

Второй рецензент NEPLP — Харийс Петроцкис, спутник члена Национального объединения Инесы Лайзане. Она в прошлом созыве Сейма руководила комиссией, ответственной за вопросы СМИ.

Члены NEPLP сказали Латвийскому радио, что они не сомневаются в политической нейтральности рецензентов, а юрист NEPLP сказала, что это независимые профессионалы отрасли. На вопрос о том, что под "независимыми профессионалами" понимает совет, юрист попросила отправить вопрос письменно.

Тем временем NEPLP за последний год покинули несколько ведущих профессионалов. В то же время должность старшего эксперта совета получила дочь бывшего генсека Национального объединения Мара Мадара Лусе. В неофициальных разговорах специалисты не скрывают конфликт с руководством совета.

На этой неделе была ликвидирована должность руководителя департамента стратегического развития и надзора и совет покинул Улдис Лиелпетерис. Он считает, что СМИ не хватает поддержки и помощи, вместо жестких ограничений.

Нынешнее правление в большой спешке изменило структуру NEPLP и объявило конкурс на несколько должностей. Претенденты должны подать заявку в течение недели, хотя хорошая практика показывает, что для этого нужно дать как минимум 21 день.

Совет после полудня 5 февраля выступил с опровежением этой информации. В NEPLP подтвердили, что в нем больше не работает Улдис Лиелпетерс, бывший глава Департамента стратегического развития и наблюдения. Его мнение действительно не совпадало со мнением членов совета, и острее всего были разногласия по поводу защиты информационного пространства Латвии. Он не считал, что в Латвии нужно ограничить ретрансляцию девяти российских телеканалов, в том числе РТР, выгодополучатель которых — включенный в санкционные списки ЕС Юрий Ковальчук.

"Было ощущение, что этот человек внутри совета саботирует вопросы защиты информпространства Латвии", — говорится в заявлении.

В течение последнего года NEPLP девять раз применял административные наказания, из-за чего стали говорить, что его руководство пытается быть судьями в отрасли. Однако, говорится в заявлении, утверждения о том, что работники массово покидают совет из-за несогласия с руководством, неправильно. В январе действительно ушел один из экспертов, однако он достиг пенсионного возраста, а до этого долго болел. В прошлом году уволилось три человека, однако они не были в оппозиции руководству совета.

Структура NEPLP действительно меняется: после решения Сейма увеличить его продуктивность был расширен до департамента отдел мониторинга и создано три новых штатных места, в юридическом отделе появилась должность юрисконсульта. За последний год было организовано семь конкурсов на должности в совете, а информация о том, что подать заявку на вакансию можно было только неделю, не соответствует действительности.

А также совет заявил, что Лиепиньш и Петроцкис только двое из 21 эксперта, которые рецензировали передачи по заказу NEPLP. Совет категорически отрицает трудосустройство "своих" и считает, что в их команде работают профессионалы.