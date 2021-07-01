Latvijas Valsts ceļi хотят проложить новый участок Таллинского шоссе от Вангажи до Скулте

Предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) заказало исследование нового потенциального направления Таллинского шоссе - от Вангажи до Скулте. Это позволит освободить Балтезерс и Адажи от потока транзитного транспорта.

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LVC подсчитало, что в последние годы интенсивность сообщения между Рижской окружной дорогой и Саулкрасты выросла на 50% - с 12 400 машин в сутки до 18 400 машин в сутки. “Дорога исчерпала свою пропускную способность”, - указали в предприятии.

Кроме того, в этой части окрестностей Риги появились новые поселки и производства, попасть в которые можно только с шоссе, так как самоуправления не создали параллельную сеть дорог. Из-за этого в начале Таллинского шоссе возникли шесть “черных точек”, где за последние три года произошли 96 ДТП и погибли шесть человек, отмечает предприятие. Пять из них погибли при фронтальном столкновении.

Перестройка этого участка потребует выкупить и снести часть домов в Балтэзерсе. По наблюдениям Delfi, согласно объявлениям на крупных порталах по продаже недвижимости, стоимость дома в этом районе может достигать нескольких миллионов евро. Поэтому LVC изучают возможность построить альтернативную трассу, параллельную железнодорожной линии Rail Baltica.

Если исследование покажет, что строительство параллельной автомагистрали допустимо, то строительство начнется после 2030 года и может в общей сложности обойтись более чем в 160 миллионов евро.

До тех пор участок Таллинского шоссе от Видземского шоссе до Пулкстиньэзерса за мостом через Гаую следует воспринимать как улицу в жилой зоне, указывают в LVC. Скорость движения там будет ограничена до 50 километров в час, будут запрещены опасные маневры вроде обгона и левого поворота. Эти мероприятия призваны снизить риск фронтального столкновения и улучшить безопасность для пешеходов, но они не увеличат пропускную способность дороги, отмечают в предприятии.