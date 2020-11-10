Латвийцев попросили в День Лачплесиса не собираться, а отмечать праздник дома

Премьер-министр Кришьянис 11 ноября, в День Лачплесиса не собираться, а отмечать праздник дома.

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Во вторник на пресс-конференции он призвал в этот день не ходить на набережную зажигать свечи, а использовать альтернативу, то есть выставлять свечи в окнах своих домов.

"Давайте праздновать так, потому что так мы создаем чувство общности, не угрожая другим", — сказал Кариньш.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков заявил, что в этой ситуации риск распространения заболевания ниже, так как мероприятие проходит на открытом воздухе.

Вместе с тем он призывает не посещать подобные мероприятия людям с хроническими заболеваниями и пожилым.