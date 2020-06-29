Латвийцев призвали спокойно относиться к шуму в небе: начались учения авиации НАТО Ramstein Alloy

С сегодняшнего дня по 1 июля в Латвии пройдут организованные командованием ВВС НАТО учения Ramstein Alloy, в которых примут участие более 20 истребителей и вспомогательных самолетов, сообщили в Министерстве обороны.

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Учения проводятся для улучшения навыков командования и контроля, сотрудничества и взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, а также для отработки конкретных процедур воздушного патрулирования.

В учениях примут участие более 20 истребителей и вспомогательных самолетов из пяти стран-членов НАТО и Финляндии.

Национальные вооруженные силы призывают жителей Латвии с пониманием отнестись к проходящим учениям и кратковременному шуму.