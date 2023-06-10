Латвийцев призывают к предельной осторожности: велика опасность пожаров

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) предупреждает о повышенной пожарной опасности и призывает жителей быть предельно осторожными, сообщает пресс-секретарь ГПСС Виктория Грибусте.

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"В условиях продолжительной засухи окружающая среда очень и очень сухая и, следовательно, повышенная опасность пожара как в лесах, так и в городах и сельской местности", — отметила Грибусте.

Представитель службы подчеркнула, что особенно важно соблюдать осторожность в лесу.

"Любая искра может вызвать обширные и разрушительные пожары. Следовательно, когда вы находитесь в лесу, открытое пламя недопустимо. Разжигание костров разрешено только в специально оборудованных местах отдыха, где установлены костровые ямы. Кроме того, перед уходом костер нужно полностью потушить — либо водой, либо песком", — указала пресс-секретарь ГПСС.

Грибусте добавила, что в настоящее время в лесу крайне не рекомендуется что-либо жечь — пожар может вызвать любая искра от костра, мангала или сигареты.

В эти дни ГПСС отмечает значительный рост числа пожаров. И хотя большая часть из них незначительна по площади, они могут вызвать более крупный пожар, распространиться на окружающие дома и вызвать разрушительные последствия.