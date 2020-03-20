Латвийцев призывают не покупать экспресс-тесты на Covid-19: они могут "обманывать" больных

Инспекция здравоохранения и Министерство здравоохранения выступили с совместным заявлением по поводу набирающих популярность в Латвии экспресс-тестов на Covid-19, распространители которых обещают "за 15 минут развеять сомнения об инфицировании".

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Ответственные ведомства поясняют, что на самом деле эти экспресс-тесты выявляют антитела класса IgM/IgG, вырабатываемые организмом в случае попадения коронавируса в систему. Однако даже в лабораторных условиях определить наличие Igm и других специфических антител со стопроцентной вероятностью возможно лишь с третьего-пятого дня заболевания.

Поэтому покупающих такие тесты латвийцев предупреждают: следует считаться с тем, что результат на самом деле может быть неточным. Особо велик риск в том случае, если человек уже инфизировался, но антитела еще не выработались. В таком случае больной может начать думать, что он здоров.

Лабораторные же тесты основаны на другом принципе — выявлении РНК вируса Covid-19, что является проверкой другого уровня и дает надежные результаты.

В связи с этим Инспекция и Минздрав не рекомендуют пользоваться экспресс-тестами, если человек хочет удостовериться, что не заразился Covid-19.