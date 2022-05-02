Латвийцев тревожат война в Украине и Covid-19: растут очереди на прием к психиатрам

Пандемия Covid-19, а теперь и российское вторжение на Украину создали основу для новых переживаний — гнева, паники, тревоги и других обостренных эмоций, под влиянием которых многие латвийцы страдают от депрессии и суицидальных мыслей.

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Как отмечает Diena, на недавнем заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам обсуждалась доступность услуг по охране психического здоровья и выполнение плана по решению данных проблем.

Эксперты признают, что все больше и больше людей обращаются за помощью к психиатрам, а по мере роста спроса растет и нехватка психологов, психотерапевтов и психиатров. Старший научный сотрудник отдела организации здравоохранения департамента здравоохранения Минздрава Римма Беликова отмечает, что основным приоритетом министерства является оказание поддержки психическому здоровью подростков.

С прошлого года жителям доступно до десяти оплачиваемых государством консультаций психолога или психотерапевта, которые может назначить своим пациентам семейный врач. Еще одним приоритетом является совершенствование немедикаментозной терапии и содействие многопрофильной командной работе.

В свою очередь, план совершенствования медицинских услуг в области психического здоровья на 2023-2025 годы предусматривает внедрение новых программ для детей с расстройствами аутистического спектра и пищевого поведения, а также программы раннего вмешательства для страдающих шизофренией.

Профессор-психиатр Элмарс Тераудс рассказывает, что медицинский персонал работает на грани выгорания, в условиях реальной перегрузки, а нехватка кадров наблюдается как в детской, так и взрослой психиатрии.