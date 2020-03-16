Латвийцев, "застрявших" в Африке и Азии, будут эвакуировать через Стамбул

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал соотечественников, которые сейчас находятся в Африке или Азии, собираться в Стамбуле. Оттуда будет организован рапатриационный рейс, сообщает LETA.

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"Стамбул — это место, где мы организуем сбор. Это не произойдет завтра. Понадобятся несколько дней, людям нужно дать время, чтобы они могли доехать, например, из Вьетнама, Индонезии или Бали", — объяснил министр.

Вероятно, латвийцев из Стамбула будут эвакуировать специальным авиарейсом.

Что касается тех, кто хочет вернуться из Северной или Южной Америки, то им придется сначала попасть в Европу. "Это может быть Германия, Великобритания, какая-нибудь из скандинавских стран — но, пожалуйста, попадите в Европу", — попросил Ринкевич.

По словам Ринкевича, сейчас в Тенерифе, в Испании, собралось достаточно латвийцев, чтобы организовать для них спецрейс. Но о точной дате министр пока что говорить отказался.